Il Cece di Nucetto sbarca online

" Per sopperire, in qualche modo, alla mancata realizzazione della Festa del cece dello scorso ottobre, annullata proprio in seguito all’emergenza, abbiamo voluto realizzare un sito dove omaggiare e rendere ulteriormente visibile il nostro prodotto principe." - spiega il sindaco Enzo Dho - " Grazie alla collaborazione con la ditta Leonardo Web di Manta di Saluzzo che ha curato la realizzazione e messa on line, è stato realizzato un sito dinamico con un sistema concettuale e di grafica secondo modelli attuali, accattivanti e fruibili; con software e contenuti secondo le specifiche multi-device Responsive Web design (sito e contenuti adattabili ai vari dispositivi, tablet e smartphone inclusi)".

In questo periodo di crisi e di emergenza dovuta al Covid, che limita fortemente i normali rapporti e scambi tra le persone, il Comune di Nucetto si riorganizza e, dopo aver lanciato la piattaforma " Spesa in comune ", porta online anche il cece.

La piattaforma propone inoltre una ricca rubrica di ricette che permetterà di provare il cece, la sua farina e gli altri prodotti che l’attività dell’Associazione produce e cura tra cui il grano saraceno e il mais ottofila.

"La sezione "Dove trovarci" elenca sia i punti vendita dove poter trovare il prodotto e permettere ai clienti di acquistarlo vicino a casa in questo periodo di spostamenti limitati sia i ristoranti dove poterli gustare" - conclude il primo cittadino - "Grazie alla piattaforma che il Comune ha attivato "Spesa in Comune", lo stesso prodotto potrà comodamente essere ordinato on line e ricevuto direttamente a casa in tutta Italia e non solo".