Gravemente danneggiato da un'auto il pilone di Mezzavia di Mondovì, la segnalazione di un docente: "La cornice barocca di stucco è saltata"

Il pilone votivo di Mezzavia, sulla strada provinciale che da Mondovì porta a Villanova, è stato gravemente danneggiato, da un'automobile che probabilmente ha perso il controllo nella notte tra domenica e lunedì.

Ad accorgersene è stato il docente monregalese Cesare Morandini che ha fotografato i danni al pilone e ha condiviso un post sui social, ricordando il grandissimo valore storico-culturale del pilone.

"Questo è il pilone di Mezzavia, ieri. Non so cosa sia successo, temo sia stato colpito da un automezzo fuori controllo. Spero che nessuno si sia fatto male. Il pilone è lì da secoli, ed ha avuto danni severi: l'affresco del redentore è stato staccato dalla muratura, la cornice barocca di stucco è saltata, lo spigolo (il pilone è a pianta triangolare) è compromesso." - spiega Morandini che aggiunge - "Nelle carte dell'800 la borgata di Mezzavia non esiste ancora, esiste solo 'il pilone', in mezzo alla campagna, a metà tra Mondovì e Villanova ed a metà grosso modo anche tra Morozzo e Vico, e tra i monasteri benedettini di Pogliola e di Roapiana. Infatti da tempo immemorabile (prima della fondazione di Mondovì, per capirci) il luogo segnava anche il passaggio della via Morozzenga originale, che collegava i monasteri sotto la giurisdizione dell'antico signorato, appunto, dei Morozzo. Forse questo è il requiem per il pilone. Continuo a sperare che nessuno si sia fatto male!".

Questa mattina il sopralluogo dei Carabinieri di Villanova Mondovì e della Polizia Locale di Mondovì che stanno ricostruendo l'accaduto.