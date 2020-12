Le tisane che scaldano l’inverno. Scopriamo con Fab SMS gli infusi amici del benessere

Alcune erbe e piante, abbinate a un’alimentazione corretta e a uno stile di vita sano, possono dare una mano a ritrovare l’equilibrio e alleviare quei disturbi dovuti all'abbassamento delle temperature. Oltre a essere generalmente molto gradevoli vantano, infatti, notevoli proprietà benefiche. Quali scegliere? Ecco la guida di Fab SMS alle tisane invernali!Energizzante al ginseng. Per risvegliare corpo e mente e favorire le difese immunitarie, non c’è niente di meglio della tisana al limone e ginseg. L’ideale è sorseggiarne un paio di tazze durante la giornata, sia calda sia fredda, evitando di assumerla nelle ore serali, soprattutto se si soffre di insonnia.Depurativa al carciofo. La tisana al carciofo è un ottimo alleato nelle diete depurative disintossicanti, per risvegliare l’organismo e favorire il passaggio da una stagione all’altra. Le foglie di carciofo, infatti, favoriscono la produzione di bile, agevolano il lavoro del fegato e svolgono un’azione digestiva e depurativa.Balsamica all’eucalipto. La tisana all’eucalipto è un rimedio naturale adatto alla stagione invernale, soprattutto per chi è soggetto a raffreddore e disturbi dell'apparato respiratorio in generale. Per un effetto balsamico, e disinfettante aggiungere all’acqua bollente la rosa canina, le sommità fiorite dell’issopo e le foglie di eucalipto, menta ed erismo.Fluidificante alla cipolla. La tisana alla cipolla è utile in caso di tosse e catarro per fluidificare il muco e avere sollievo. Si prepara facendo bollire una grossa cipolla, fino a quando il liquido sarà ridotto a metà e la cipolla ben cotta. Si filtra, si fa raffreddare, e si aggiungono un paio di cucchiai di miele. Diventerà densa come uno sciroppo, da prendere a piccoli sorsi nel corso della giornata. Antisettica alle spezie. Quando pioggia, neve e basse temperature espongono maggiormente il corpo alle infiammazioni delle vie aeree, le spezie sono alleate preziose per restituire calore e alleviare i sintomi più comuni. Via libera, dunque, a cannella, chiodi di garofano e zenzero per un effetto riscaldante e antisettico.

