La Polaris Viaggi porta a casa i doni di Babbo Natale

In valle Infernotto, più precisamente al civico 10 di Via Cavalieri di Vittorio Veneto di Bagnolo Piemonte, dove ha sede – ma questo è un po’ un segreto da non divulgare – l’Agenzia Polaris Viaggi, per il secondo anno consecutivo verrà allestito un laboratorio di Babbo Natale.

Come già verificatosi lo scorso2019, dalle 19 della sera di giovedì 24 dicembre sino a notte inoltrata, Aldo Bruno – suo poliedrico e vulcanico titolare – si vestirà da Babbo Natale (cercando di somigliargli il più possibile) ed in compagnia di un Elfo consegnerà al domicilio dei bambini di Bagnolo Piemonte, Barge, Bibiana, Bricherasio, Cavour, Luserna San Giovanni e Torre Pellice (i cui genitori ne abbiano fatto richiesta) i doni che i piccoli avevano in precedenza elencato nelle loro letterine.

Ogni consegna prevede il pagamento di una piccola somma. Davvero poca cosa se confrontata con la sorpresa e gli occhi stralunati che, all’ora concordata con i genitori, dipingeranno il volto dei piccoli destinatari che si vedranno entrare in casa quel mitico e bonario omone vestito di rosso e dalla folta barba bianca,

Anche questo è la Polaris Viaggi.

Per informazioni ulteriori sono disponibili due numeri di telefono: quello del titolare Aldo Bruno raggiungibile sempre via whatsapp (333.7121773) e quello dell’agenzia di Bagnolo Piemonte (0175.348424).