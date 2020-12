Pian Munè di Paesana, una Gift Card per regalare una giornata in montagna

Il Natale si avvicina. E’ tempo di regali e di speranza.

Mai come quest’anno tutti noi abbiamo scoperto la consapevolezza che i più bei doni da ricevere siano la salute e la libertà.

Consapevoli che l’una cammina a braccetto dell’altra Pian Munè ha pensato ad una Gift Card dedicata alla Montagna.

Per Natale perché non regalare un “buono” per trascorrere una giornata nella splendida cornice del Monviso, in un’area panoramica e organizzata?

Il “buono” è personalizzabile con un importo generico a scelta da spendere nei servizi offerti all’interno della località turistica oppure per un pranzo nei rifugi.

Il buono verrà inviato via mail ed è possibile pagare con bonifico oppure, meglio ancora, con Satispay.

Inoltre, pagando con Satispay si potrà usufruire direttamente del Bonus Cashback di Stato, senza necessità di ottenere prima i codici Spid.

Info: 328.6925406 (anche messaggio whatsapp).