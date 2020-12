Sabato 12 dicembre il primo Open Day della Cnos-Fap di Saluzzo, per far conoscere le offerte formative ai ragazzi/e in uscita dalla terza media, e consentire le iscrizioni agli adulti disoccupati

Il Cnos-Fap Saluzzo, come tutti gli anni apre le porte ai ragazzi in uscita dalla terza media e alle famiglie, per far conoscere la propria offerta formativa: le giornate "OPEN DAY - Orientamento 20-21" saranno in presenza (emergenza sanitaria permettendo ): sarà possibile, prenotare un appuntamento, accedere al Centro di formazione nel rispetto delle regole anti COVID 19, fare il colloquio orientativo coi formatori e visitare gli ambienti.

Le date sono: sabato 12 dicembre e sabato 16 gennaio dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 17,00.

L'offerta formativa per i ragazzi e le ragazze in uscita dalla terza media prevede i seguenti percorsi:

- Operatore ai servizi di promozione e accoglienza

- Operatore del benessere: Erogazione di trattamenti di acconciatura

- Operatore delle produzioni alimentari: Lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno

- Tecnico dell'acconciatura (quarto anno per chi possiede già qualifica professionale coerente)

Sempre nelle stesse date sarà possibile conoscere ed iscriversi ai due percorsi per adulti disoccupati, in partenza a Gennaio:

- Addetto panettiere pasticcere

- Collaboratore polivalente nelle strutture ricettive e ristorative

Per avere informazioni sui corsi sono possibili una serie di opzioni:

- telefonare al numero 0175/248285

- mandare una mail a segreteria.saluzzo@cnosfap.net

- compilare il seguente form per i corsi per RAGAZZI: https://forms.gle/doQxP6UtLshaKQyf7

- compilare il seguente form per i corsi per ADULTI/DISOCCUPATI: https://forms.gle/Bsj5Gc3ALDLWxVsU8

- consultare i siti: cuneo.cnosfap.net/saluzzo e saluzzo.cnosfap.net

- Consultare la nostra pagina facebook "Cnos Fap Salesiani Saluzzo"

Tutti i percorsi indicati, sia per ragazzi che per adulti, sono GRATUITI perché finanziati da Regione Piemonte e Fondo Sociale Europeo.