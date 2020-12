Festa dell’Immacolata a tavola con il coniglio alla ligure della professoressa braidese Margherita Testa

Siamo arrivati in un soffio alla festa dell’Immacolata. L’albero di Natale è luminoso e agghindato come ogni anno. I presepi fanno già capolino tra un addobbo e l’altro. È tutto pronto per dare inizio al periodo natalizio, in questo 8 dicembre!



A partire soprattutto dalla tavola, con un menù all’altezza della situazione e qualche ricetta presa in prestito dalla tradizione. Come il coniglio alla ligure, preparato per noi dalla professoressa braidese Margherita Testa, una delizia per gli occhi e per il palato. Ingredienti indispensabili: tradizione, innovazione e passione. Così ci racconta la sua cucina l’ex preside del liceo Giolitti Gandino di Bra: “Il cibo parla e fa parlare, è un potente mezzo di comunicazione. Ci piace ricordare sapori ed emozioni del cibo e sovente a tavola parliamo dei piatti che ci hanno colpiti e ne rendiamo partecipi i commensali. A me piace modificare, personalizzandole, le ricette che pur leggo con diligenza. La mia interpretazione si basa su: gusto personale, stagione e territorio”.



Curiosi di provarlo? Allacciamo il grembiule e via! Per prima cosa tagliate almeno in una dozzina di pezzi il coniglio. In una padella, rosolate un trito di porro di Cervere, aglio di Vessalico e rosmarino in 3 cucchiai di olio novello extravergine di olive taggiasche. Aggiungete il coniglio e fatelo dorare bene da entrambi i lati. Sfumate con un bicchiere di Barbera d’Alba pre-philloxera Cogno 2013, unite olive taggiasche in abbondanza. Coprite e attenzione al tempo di cottura: lento e breve per almeno un’ora.



Non sentite già profumo di Natale nell’aria?