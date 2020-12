MercoledìVeg di Ortofruit: oggi prepariamo il rostì di topinambur

Frutta e ortaggi di Ortofruit Italia tornano protagonisti ogni mercoledì con le ricette 100% veg e super-salutari commentate dalla redazione de ilGolosario di Paolo Massobrio!

PRODOTTO DELLA SETTIMANA: Il topinambur, un tubero dalle mille proprietà, noto anche con il nome di rapa tedesca o carciofo di Gerusalemme, è ricco di benefici tra i quali il fatto di essere facilmente digeribile, dietetico, adatto ai diabetici e ottimo per tenere a bada pressione e colesterolo, oltre alla sua funzione protettiva verso l’intestino. Inserire questo alimento nella nostra dieta quotidiana è molto semplice in quanto è molto versatile in cucina grazie anche alla possibilità di consumarlo sia crudo che cotto.

Una preparazione golosa che può essere servita sia come antipasto che come sostituto del pane. Infatti sia i topinambur che le patate contengono ottime quantità di carboidrati.

Tempi 20 minuti. Ideale per… la cena

Ingredienti (4 persone)

300 g di topinambur

300 g di patate (pasta gialla)

Lattughino q.b.

Pomodorini ciliegini q.b.

1 cucchiaio di olio evo + quello in padella

Maggiorana, aglio in polvere, sale e pepe q.b.

Procedimento 1. Lavate e pelate sia i topinambur che le patate 2. Con l’aiuto di una grattugia a fori larghi, riducete i 2 tuberi a striscioline 3. Condite le striscioline con l’olio evo, la maggiorana, l’aglio in polvere, sale e pepe 4. Scaldate una padella antiaderente con olio evo (dovrete ricoprire tutta la superficie) 5. Versateci dentro un’abbondante cucchiaiata del composto ottenuto, quindi livellatela e fatela cuocere a fuoco basso per 5 min, girandola a metà cottura 6. Una volta cotti, ponete i rosti’ in un piatto con carta assorbente per togliere l’olio in eccesso 7. Serviteli decorandoli con lattughino e pomodorini.

Se avanzano? Farciteli con hummus di ceci e pomodorini secchi per ottenere dei veg-toast super saporiti!