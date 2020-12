Fratelli d'Italia Mondovì sull'amministrazione della città: "Un anno difficile, ma la pandemia non deve essere un alibi"

"Siamo a dicembre, periodo nel quale solitamente si tirano le somme di un anno intero: come è stata amministrata Mondovì nel 2020? Sicuramente un anno difficile, dominato dall’emergenza sanitaria. Ma la pandemia non deve essere un alibi o uno scudo dietro il quale nascondersi per giustificare quanto fatto... o non fatto" - inizia così la lettera inviata dal gruppo Fdl che analizza i temi che maggiormente hanno caratterizzato la cronaca cittadina negli ultimi mesi: l'eventuale creazione del polo logistico, la tutela del distaccamento dei Vigili del Fuoco, la situazione dell'Istituto Casati e del Sacra Famiglia e la realizzazione della nuova palestra scolastica in via della Polveriera.

"Certo è che l’Amministrazione comunale di Mondovì quest’anno – come nei due precedenti – non ha brillato per concretezza (molto poca) mentre in termini di comunicazione, annunci e abilità nello sfruttare i canali social si è dimostrata un campione senza eguali" - proseguono da Fratelli d'Italia e aggiungono - "L’immobilismo, infatti, l’ha fatta da padrone: dal Polo logistico, una grande opportunità da cogliere che purtroppo si trascina da tre anni, e per il quale l’Amministrazione comunale ha di fatto demandato la scelta ad un Comitato di cittadini invitati a fare una raccolta firme per il “no”; alla caserma dei Vigili del fuoco, con un terreno per la costruzione della nuova caserma già individuato e assegnato dal Comune all’inizio del 2017, la certezza dello sfratto a febbraio 2021 e il cantiere nemmeno avviato. Ora abbiamo solo il concreto rischio di perdere un servizio essenziale a discapito della sicurezza dei cittadini".

Sui nuovi progetti intrapresi dal comune il circolo monregalese di Fratelli d'Italia è dubbioso: "Di contro, sono state prese decisioni che paiono che lasciano perplessità. Come la nuova palestra scolastica che si vuole costruire a fianco dell’area ASP, ben lontano dalle Scuole superiori. Risultato? Gli studenti saranno costretti a peregrinare per la città in modo del tutto illogico e invece di recuperare un contenitore vuoto a Piazza si costruisce ancora. Piuttosto che la previsione di fare una nuova piscina all’aperto a Sant’Anna. Progetto sul quale in molti ancora oggi si interrogano vista la localizzazione che pare ai più del tutto insensata, quando collocarla a fianco dell’attuale piscina comunale di corso Europa, a completamento dell’esistente, sarebbe la scelta di buon senso".

La nota inviata da Fratelli d'Italia si conclude con una riflessione sugli ultimi fatti accaduti: "Sul piano politico un primo sintomo che le cose non vanno è arrivato direttamente dal Comune. Il governo cittadino scricchiola e perde un pezzo: uno dei consiglieri comunali è uscito dalla maggioranza. La reazione del sindaco a commentare il fatto con parole di scherno sono il segno del nervosismo interno. Inoltre alcuni degli Enti di solidarietà come l’Istituto Casati e la Casa di riposo Sacra Famiglia, i cui componenti sono designati dall’Amministrazione comunale, hanno perso per dimissioni rispettivamente il presidente e il vice presidente. Strutture il cui futuro, in questi anni, è diventato assai incerto".