Commenti sessisti contro la deputata Chiara Gribaudo (Pd): "Un vile attacco carico di misoginia da parte di chi non ha argomenti"

Solidarietà dal mondo femminile per i commenti volgari e sessisti ricevuti dalla deputata PD Chiara Gribaudo su facebook nei giorni scorsi.

Si tratta di un post uscito sulla pagina di Targatocn, che conta oltre 80mila follower. Il post, di commenti, ne aveva un centinaio. Tra questi ne sono stati segnalati alcuni offensivi e violenti. Uno in particolare, carico di misoginia. I soliti insulti alle donne da parte di chi non ha altri argomenti.

La persona in questione è stata bloccata e non potrà più intervenire sulla pagina.

Come lui, sono stati bloccati anche altri utenti. Non si tratta di censura. Nessuno cancella commenti e opinioni, purché espressi in modo civile. L'insulto non è un'opinione, è un insulto. Quando è sessista è ancora peggio.

"Ancora una volta assistiamo ad attacchi social volgari e sessisti ad una donna che ha espresso le proprie opinioni - scrivono dalla Conferenza Donne Democratiche Cuneo -. Una violenza di genere che non possiamo più tollerare. Questa volta è toccato all'on Chiara Gribaudo, è stata oggetto di parole sessiste ed ingiuriose. Un vile attacco social carico di misoginia da parte di chi non ha altri argomenti. Esprimiamo piena solidarietà a Chiara e ribadiamo il nostro sostegno e la nostra vicinanza".

La deputata dem è stata attaccata duramente in un commento su facebook, segnalato dalla nostra redazione. "Non so come mai, ma ogni volta che rispondo alle dichiarazioni dei leghisti succede questo - scrive la Gribaudo in un post sul social, denunciando l'accaduto e promettendo azioni legali - Ecco come viene trattata una donna per le proprie opinioni. E quello che oggi accade a me, succede a migliaia di donne tutti i giorni solo perché esprimono le loro idee. Denunciare, denunciare sempre questo schifo".