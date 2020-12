Da Assoimprese Busca il "grazie" al Comune, "vicino a noi in diversi modi"

Il direttivo Assoimprese Busca, a nome di tutti i soci, ha espresso i più sentiti ringraziamenti al sindaco e a all'Amministrazione comunale per l'installazione delle luci e dell'albero in piazza della Rossa in occasione delle feste natalizie.

“In un momento – dicono i componenti del direttivo dell’associazione, Duilio Raspini, Paolo Robasto, Giampaolo Mattalia - molto difficile per il commercio, l'aiuto del Comune, tangibile anche con il bonus imprese, ci è di grande conforto”.



“Che il centro storico – afferma il sindaco, Marco Gallo – abbia, nonostante tutto, la sua atmosfera di festa è più che giusto. Dobbiamo essere più che mai ora uniti e solidali, soprattutto con le categorie più colpite dall’emergenza sanitaria”.

Per consuetudine, le luminarie nelle vie del centro sono a carico del Comune, mentre l’albero di Natale in piazza della Rossa era allestito a spese dell’associazione cittadina dei commercianti ed esercenti.