Domeniche di dicembre a Dronero: la città si accende di vetrine e serrande alzate

Arriva da Dronero, da parte di 60 commercianti della città, un gesto davvero eloquente: l’apertura lo scorso 6 dicembre, tutte le domeniche di questo mese, dei loro negozi per l’intera giornata (al mattino dalle 9.30 alle 12.30 e al pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00).

Anche di domenica la città si illumina così di serrande alzate. L’idea è nata da un piccolo gruppo di giovani commercianti che hanno avviato le loro attività negli ultimi anni e moltissime sono state le adesioni. La partenza per obiettivi a lungo termine, la volontà di risollevare la storia de “Il bottegone”, associazione di commercianti droneresi e punto fondamentale per un buon lavoro di gruppo. Le parole di alcuni commercianti:

Nadia Bernardi, titolare dell’erboristeria Be Natural: “L’adesione per l’apertura domenicale la vedo come un mondo per far vedere che a Dronero ci sono tante belle realtà da valorizzare…e che forse il momento particolare che stia attraversando dovrebbe farci riflettere sul fatto che possiamo trovare anche nei nostri negozi sotto casa tante alternative alla calca dei centri commerciali”.

Andrea Lamberti, titolare del negozio Enigma abbigliamento: “Abbiamo pensato a questa iniziativa anche per dare alla popolazione la possibilità di una giornata aggiuntiva per poter fare regali o anche solo per passeggiare attraverso il paese addobbato e acceso a festa”.

Davide Cucchietti e Piera Bollati, titolari della Cartolibreria Alice: “Siamo soddisfatti dell’iniziativa promossa e del coinvolgimento delle diverse attività e speriamo sia accolta positivamente dai clienti, con l’augurio che possa diventare una tradizione per molti anni a venire che ci accompagna al Natale. In futuro speriamo, infine, che una volta arginata la situazione Covid-19, essa possa coinvolgere altre attività come quelle d’intrattenimento e divertimento per i grandi e piccoli”.

Francesca Bianco, titolare del negozio Il Quadrifoglio: “Felicissima di partecipare a questa iniziativa e ancor più nel vedere molti commercianti propositivi nonostante il difficile momento che noi tutti stiamo vivendo”.

In concomitanza alla prima domenica di apertura dei negozi, inoltre, il Comune ha acceso le luci dell’albero che si trova in piazza Allemandi, lasciando un pezzo di albero senza addobbi: per i cittadini che lo desiderano possono appendere il loro personale pensieri (lettera, pallina, disegno, etc). Perché Natale è un subbuglio di emozioni, spesso nostalgia ma anche attesa e desiderio meraviglia. Quest’anno comunque diverso, quest’anno Natale comunque. Prima di qualunque credo, è trovare nei gesti belli ciò che permette ancora di non anestetizzare il nostro vivere.