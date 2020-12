Facile dire "Dad" e "smart working", ma se capita l’imprevisto?

Come in ogni cosa, tutto va bene… finché non si presenta un problema.

Una banale dimostrazione di tale ovvietà in quanto denunciato nelle scorse ore da alcuni cittadini di La Morra, che tramite il gruppo Facebook del paese (“Sei di La Morra se…”) segnalano come, probabilmente a causa del maltempo di questi giorni, molti utenti Tim del centro langarolo si siano improvvisamente trovati con la linea telefonica fissa assente.



Un disservizio che, in un periodo come questo, ha come non indifferente conseguenza l’impossibilità di seguire lezioni di didattica a distanza o di lavorare in smart working.



Ovviamente gli interessati hanno prontamente segnalato il disservizio, telefonando al numero di assistenza 187, ma la risposta è stata che, già individuata la problematica, questa verrà risolta… entro 3-4 giorni lavorativi.



Un po’ troppo per chi, in tempi di lockdown, è costretto a lavorare o partecipare alle lezioni scolastiche da casa. Forse, in simili momenti, servirebbe un servizio di pronto intervento un poco più pronto.