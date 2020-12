Ferrovia Cuneo-Nizza: le anime cuneesi della Regione sostengono la candidatura a Luogo del Cuore FAI 2020

Abbiamo già espresso la nostra preferenza per la ferrovia Cuneo – Ventimiglia - Nizza sul sul sito www.fondoambiente.it ed invitiamo tutti i nostri concittadini piemontesi a fare altrettanto. Il concorso sta per scadere, mancano appena 6 giorni alla sua conclusione.

In caso di vittoria saranno destinati 50 mila euro da investire in progetti di rilancio, valorizzazione e recupero. Siamo consapevoli che queste risorse non siano sufficienti, ma rappresentano comunque un primo, piccolo, passo nella giusta direzione.