Il Consorzio per la tutela dell'Asti spumante e del Moscato d'Asti Docg protagonista dei momenti clou di Artisti del Panettone 2020

Il Consorzio per la tutela dell’Asti Spumante e del Moscato d’Asti Docg partecipa alla terza edizione di Artisti del Panettone, l’evento che celebra il re delle feste natalizie italiane, il panettone. Quest’anno l’appuntamento si trasforma e diventa digitale, nel rispetto delle attuali norme di sicurezza

Le bollicine aromatiche piemontesi per eccellenza saranno protagoniste dei momenti salienti della kermesse più dolce di dicembre, accompagnando chef stellati e maestri pasticceri nelle diverse attività previste, come le masterclass digitali e le degustazioni dei panettoni in versione speed-date.

L’evento, che rientra nell’iniziativa promossa da Confcommercio Milano “Happy Natale Happy Panettone”, avrà luogo il 12 e 13 dicembre nelle sontuose sale di Palazzo Bovara a Milano, sede del Circolo del Commercio di Confcommercio Milano.

Artisti del panettone in streaming il 12 e 13 il dicembre, di seguito il link per partecipare: https://artistidelpanettone.it/live-streaming/

Domenica mattina ci sarà la premiazione del Miglior Panettone d’Italia, presentata da Alessandro Borghese, Brand Ambassador della denominazione, e dal conduttore Max Giusti. Tutti gli appuntamenti sono stati organizzati in collaborazione con APCI - Associazione Professionale Cuochi Italiani, MNcomm e le associazioni aderenti alla Confcommercio milanese, con il patrocinio del Comune di Milano, della Regione Lombardia e della Camera di Commercio.

L’Asti spumante Docg, secco e dolce, e il Moscato d’Asti Docg saranno al fianco dei Maestri pasticceri anche in tv, all’interno di due speciali che andranno in onda sabato 12 e 19 dicembre alle 18 su Sky Uno e NOW TV, sempre disponibile on demand. Durante gli episodi, i 12 Maestri pasticceri si cimenteranno, a coppie, nella preparazione di un lievitato inedito, mai assaggiato prima, testimone delle eccellenze territoriali italiane.

Grazie alle ultime modifiche del disciplinare del Consorzio dell’Asti e del Moscato d’Asti Docg approvate dal Ministero dell’Agricoltura, sono state introdotte nuove tipologie di Asti Spumante che ne permettono un consumo ancora più ampio e differenziato. Le due masterclass digitali curate dal Consorzio, intitolate “Il gioco degli abbinamenti”, saranno infatti incentrate sul tema della versatilità e degli abbinamenti inediti. La prima si svolgerà sabato 12 dicembre in compagnia del Maestro Pasticcere della Costiera Amalfitana Sal De Riso e del suo panettone Milanese, vincitore della scorsa edizione del concorso, mentre la seconda avrà luogo domenica 13 e vedrà l’Asti Docg secco abbinato a un'interpretazione salata del panettone creata da uno chef stellato.

Domenica mattina le bollicine aromatiche piemontesi saranno infine protagoniste della premiazione del concorso Artisti del Panettone, presentata da chef Alessandro Borghese, ambassador della Denominazione, e da Max Giusti, con il premio per il primo classificato e un premio speciale per uno dei Maestri. Non mancherà il brindisi finale come augurio per le feste e per il futuro!