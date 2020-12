La bibloteca di Dronero apre tutti i mercoledì e i sabato

Sportello esterno del cortile: a partire da domani, mercoledì 9 dicembre, la biblioteca sarà aperta tutti i mercoledì ed i sabato dalle 9 alle 12 per il ritiro e la consegna dei libri. Garantito il servizio anche nelle giornate del 23 e del 30 dicembre.



Venire concretamente incontro alle esigenze dei lettori grandi e piccoli. Arriva dal vice sindaco Alessandro Agnese di Dronero la notizia di un’altra importante decisione da parte dell’amministrazione comunale.



A partire da oggi, mercoledì 9 dicembre, per tutti i mercoledì ed i sabato (fino a data da definirsi) la Biblioteca di Dronero aprirà il suo sportello esterno del cortiletto per il ritiro e la consegna dei libri.



Lo sportello sarà aperto dalle 9 alle 12. Verrà garantito il servizio anche nelle giornate del 23 e del 30 dicembre. Per consegna e ritiro libri i cittadini sono pregati di prenotare via e-mail: biblioteca.civica@comune.dronero.cn.it oppure telefonando in orario d’ufficio ai seguenti numeri: 0171 918834 / 340 394543.