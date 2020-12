Piemontesi unitevi! Meno di una settimana per far vincere la Cuneo-Nizza-Ventimiglia come "Luogo del cuore" del Fai

Meno 6 giorni alla chiusura del concorso la ferrovia Cuneo – Nizza come luogo del cuore del Fai 2020.



Il concorso online del Fondo Ambiente Italiano vede la “Cuneo-Ventimiglia-Nizza: La Ferrovia delle Meraviglie” al primo posto assoluto con (dato aggiornato a ieri sera) 40.639 voti. Il concorso è aperto fino a martedì 15 dicembre, ma la partita è ancora apertissima con meno di mille voti di distacco dal secondo posto del Castello e Parco Sammezzano in provincia di Firenze e poco più indietro il castello di Brescia.



La ferrovia delle meraviglie è una straordinaria opera di ingegneria e di buon gusto: oltre alla sua bellezza nell'ultimo periodo visto la recente esondazione che ha devastato la Valle Roja, la Valle Vermenagna e Ventimiglia rappresenta l'unica via di collegamento vista la devastazione della rete stradale.



Come ha scritto ieri il collega Beppe Tassone di MontecarloNews: "la Ferrovia delle Meraviglie diviene e si trasforma in una meraviglia di ferrovia, in uno strumento che coniuga bellezza, fascino e ambiente con l’utilità, fino a diventare indispensabile."



Mancano pochi giorni e la richiesta dei promotori di questa iniziativa è quella di estendere l'invito a tutti i piemontesi. Al momento l'unico presente oltre alla Cuneo-Nizza è l'ospedale e la chiesta di Ignazio Gardella nell'alessandrino che si trova però al 15° posto con 30mila voti in meno rispetto a chi si contenderà il titolo.

Si può dire che la ferrovia delle meraviglie a sei giorni dalla scadenza del concorso rimane l'unica opera piemontese a poter ambire a un riconoscimento che - lo hanno ricordato i sindaci dell'Unione Alpi Marittime - può dare una visibilità a un'opera strategica e fondamentale dopo le recenti esondazioni del 2 e 3 ottobre.

Per “dare una mano” è sufficiente cliccare qui e votare. Servono pochi secondi.