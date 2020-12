Si accedono le luci dell'albero in Piazza Galimberti, a Cuneo è ufficialmente tempo di Natale (FOTO)

E' stato accesso nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 9 dicembre, l'albero di Natale allestito da due addetti dell'azienda pugliese Mariano Light, la società che si occupa delle luci dell'Illuminata, tra gli eventi di successo dell'estate nel capoluogo, quest'anno fermato a causa del Covid.

Ma il Covid non ferma lo spirito natalizio nella città dei sette assedi. Grazie al comitato dell'Illuminata anche Cuneo avrà il suo albero che si ergerà nella centrale piazza Galimberti e che sarà presente per tutta la durata delle festività natalizie, fino al 6 gennaio.

La città, orfana quest'anno dello storico albero sponsorizzato da alcuni commercianti, potrà contare per il 2020 sulle luci dell'Illuminata che immergeranno i cuneesi in un mood natalizio, nonostante le Feste quest'anno saranno un po' compromesse dall'emergenza sanitaria in atto.

Il montaggio e allestimento dell'albero è cominciato questa mattina e all'imbrunire si sono accese per la prima volta le luci e gli addobbi. Ma il "Christmas Tree" di piazza Galimberti non sarà solo. Più in là, a qualche centinaio di metri, è già presente l'albero di piazza Europa, con la grande stella da cui partono fasci di luce.

Anche Cuneo, seppure in un anno complicato, entra ufficialmente nel Natale.



L'albero è realizzato grazie al sostegno, oltre che del comitato dell'Illuminata, del comune di Cuneo, Fondazione Crc e Crt, Ubi Banca, Conitours, Atl del Cuneese e Confartigianato Cuneo.