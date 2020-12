Un sogno infranto ancor prima di iniziare: Jessica Pettiti non parteciperà alle finali di Miss Italia

Alle finali di Miss Italia 2020 non vedremo sfilare Jessica Pettiti. La motivazione che lascia a casa la giovane modella di Sant’Albano è dettata dalle restrizioni anti-Covid che hanno obbligato gli organizzatori a ridurre il numero di modelle in passerella.



Si passa così dalle 80 finaliste alle sole 23 concorrenti per il titolo di Miss Italia. Gli organizzatori del concorso di bellezza più importante della penisola hanno però assicurato che le escluse parteciperanno al concorso 2021.



Una notizia che lascia uno spiraglio di luce per una Jessica che si definisce comunque soddisfatta:”Sono felice di aver raggiunto questo traguardo che non mi sarei mai aspettata. Voglio ringraziare tutti coloro che mi sono stati vicini e mi hanno sostenuto in questo percorso. Voglio anche ringraziare le amiche con cui ho gareggiato che mi stanno facendo i loro complimenti”