Una nuova palestra scolastica a Mondovì Piazza e riqualificazione del Palamanera

Una nuova grande palestra scolastica a Mondovì Piazza e un progetto per la riqualificazione energetica del Palamanera. Sono queste le due principali novità che andranno a migliorare l’offerta delle strutture scolastiche sportive di Mondovì, da sempre città dello sport anche a livelli agonistici nel basket e nella pallavolo. Il 31 gennaio prossimo la Provincia affiderà i lavori per la costruzione di una nuova palestra scolastica (costo 2.625.000 euro) che potrà servire anche per altre iniziative cittadine come struttura polivalente. Il 31 ottobre scorso, sempre la Provincia, ha partecipato anche ad un bando per un progetto di riqualificazione energetica del Palamanera (700.000 euro) e se il progetto sarà finanziato potrà permettere forse anche altri lavori di miglioramento del palazzetto.

Se n’è parlato venerdì 4 dicembre in videoconferenza stampa congiunta tra la Provincia e il Comune di Mondovì. Erano presenti, oltre ad alcune testate locali, l’assessore Luca Robaldo per il Comune di Mondovì, il consigliere provinciale Pietro Danna e il dirigente del Settore Patrimonio della Provincia, Fabrizio Freni.

Lo spunto è arrivato dall’acquisto del terreno a Mondovì Piazza in via della Polveriera, deliberato dalla Provincia nei giorni scorsi, per la costruzione della nuova palestra. “Dallo Stato è giunto nel 2019 un contributo di circa 2,5 milioni di euro – ha spiegato il consigliere Danna – per la riqualificazione della palestra di Mezzavia, adiacente alla porzione di fabbricato dell’Istituto Alberghiero crollato il 29 dicembre 2017 a Mondovì Piazza. Ma dalle verifiche effettuate è emerso che i locali non avevano subito danni strutturali tali da giustificare un abbattimento della palestra, tenuto anche conto dei vincoli di interesse culturale a cui è sottoposto il bene. Così, oltre a concludere i lavori di ricostruzione dell’area franata e di riqualificazione funzionale della palestra, la Provincia ha ottenuto l’autorizzazione a riconsiderare le scelte di intervento, individuando un’area idonea dove costruire una nuova palestra scolastica”.

In accordo con il Comune di Mondovì è stato trovato un terreno adatto in via della Polveriera, in un’area vicina ad altri impianti sportivi all’aperto che, pur non essendo vicinissimo alle scuole, sarebbe raggiungibile anche senza l’utilizzo di mezzi pubblici e migliorativa. Oggi i ragazzi sono costretti a spostarsi per poter praticare l’attività sportiva. Inoltre, l’area individuata permetterebbe di mantenere gli Istituti Superiori esistenti nel Rione Piazza e di valorizzare quella parte della città alta, come ribadito dal Consiglio comunale di Mondovì, sia dalla Provincia.

Ancora Danna: “La nuova scuola sarà uno spazio polifunzionale per tutta la città. La superficie complessiva è di 8.700 mq e ci permetterà di costruire una palestra di 610 mq. e una sala polivalente di 280 mq. ad uso convegni, utilizzabile anche dalle scuole nella fase prelezioni. Ma anche la palestra di Mezzavia avrà una sua funzione, anche se ora non abbiamo potuto usarla per quello che volevamo e l’abbiamo dovuta adeguare alle esigenze didattiche per il Covid creando tre aule scolastiche. Lo spazio potrà essere riconvertito e tornare ad essere una palestra perché rappresenta un polmone importante per le scuole della zona, a partire dall’Istituto Alberghiero”. Danna ha anche rassicurato sulla tenuta geologica del terreno, ricordando che l’intervento prevede l’ampliamento del parcheggio e, in accordo con il Comune, una nuova sistemazione degli accessi e della viabilità non più idonea al nuovo servizio. Come ha precisato il dirigente Freni, il progetto della nuova palestra va rivisto ed adeguato alle nuove esigenze ed è quanto si farà nei successivi livelli di progettazione.

Sul futuro del Palamanera Danna ha ricordato che la Provincia ha partecipato ad un bando per la realizzazione di un “cappotto termico” interno e esterno, nuovi serramenti e nuovo impianto di riscaldamento e distribuzione dell’aria, nuova pavimentazione, tinteggiature e altri interventi che porteranno l’edificio dall’attuale classe energetica E a C. Il dibattito, al quale ha partecipato anche l’assessore Robaldo, si è concentrato sull’utilizzo del Palamanera da parte delle società sportive locali e sulla necessità di ampliarne gli spazi e le tribune per renderlo omologabile ai vari campionati. Trattandosi di un bando di riqualificazione energetica sarà questo il primo obiettivo, salvo eventuali economie di spesa che potranno permettere altri lavori. Per Robaldo sarà una “casa sportiva” ma basket e pallavolo giocheranno in due luoghi diversi perché hanno esigenze logistiche diverse. L’assessore monregalese ha concluso ricordando che la città avrebbe forse desiderato di più, ma una palestra nuova e un Palamanera riqualificato sono comunque un buon risultato, considerando l’impossibilità tecnica e anche finanziaria di portare a termine altre soluzioni.