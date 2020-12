Serie D: Bra inarrestabile, sconfitte per Fossano e Saluzzo nei recuperi

Pomeriggio di recuperi sui campi del girone A di Serie D.

Importante vittoria del Bra che stende al "Bravi" il Vado per 3-1 e si porta a quota 19 punti in classifica, + 3 sul Pont Donnaz. La capolista, in gol con Campagna, un'autorete di Alberto e Daqoune, ottiene la sua sesta vittoria su sette partite giocate.

Ancora sconfitto il Fossano che cade con il risultato di 3-1 in casa contro il Sestri Levante. Non conquista punti neppure il Saluzzo, ko 3-2 sul campo della Lavagnese.

I RISULTATI DEI RECUPERI

Chieri-Gozzano (recupero dell'8^ giornata) 1-1

Bra-Vado (6^ giornata) 3-1

Casale-Varese (7^ giornata) 1-1

Fossano-Sestri (7^ giornata) 1-3

Lavagnese-Saluzzo (7^ giornata) 3-1

CLASSIFICA: Bra* 19, Pont Donnaz* 16, Derthona* 14, Gozzano, Caronnese, Lavagnese 13, Sestri L*, Sanremese* 12, Imperia 10, Legnano**, Chieri 9, Vado, Castellanzese, Borgosesia** 8, Saluzzo** 7, Folgore C**, Arconatese** 6, Casale* 5, Città di Varese* 4, Fossano* 3

* 7 partite giocate; ** 6 giocate; le altre 8 giocate