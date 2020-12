"Mi ha minacciato con un taser": condannati due ex coniugi per violenza privata

Unnprocedimento penale che nasce a causa di un terreno situato nelle campagne di Niella Tanaro su cui le parti civili, un allevatore e un agricoltore, godono tutt’ora di un diritto di passaggio.

I fatti portati all’attenzione del Tribunale di Cuneo risalgono all’ottobre 2018 ma, anche in precedenza ci sarebbero stati numerosi dissidi tra le parti, anche in ambito civile. Gli imputati, due ex coniugi, lui un geometra e lei la proprietaria del terreno, sono stati citati in giudizio per procurata evasione e violenza privata.

I due, in concorso, hanno negato il passaggio più volte alle parti civili, anche chiudendo il cancello che permette l’accesso al terreno. Dalle dichiarazioni della parte civile è emerso che il geometra sarebbe arrivato al punto di minacciare l’agricoltore con un taser facendolo scappare a gambe levate. La pistola a laser, utilizzata per condurre i bovini, però, non sarebbe mai stata rinvenuta dalle autorità.

Il giudice ha condannato in primo grado il geometra a 8 mesi di reclusione, la sue ex moglie a 5 mesi di reclusione, entrambi con pena sospesa per violenza privata; li ha assolti dall’accusa di procurata evasione e li ha condannati al pagamento di una provvisionale di 1500euro a testa da risarcire alle parti in sede civile.