Racconigi: “Mi ha picchiata con una cintura e mi obbligava con la forza ad avere dei rapporti sessuali con lui. Se ami una persona non ti comporti così”

“Volevo dimenticare. Rifarmi una vita. Ho avuto paura. Ero sola in Italia, avevo solo lui. Mi ha chiesto di perdonarlo e di ritirare la querela. Stavo per farlo”.

Queste le parole di una donna che nell’ottobre 2019 ha presentato querela nei confronti dell’ex compagno, con cui ha convissuto per qualche mese a Racconigi. L’imputato deve ora difendersi davanti al Tribunale di Cuneo in composizione collegiale dalle accuse di lesioni aggravate, violenza sessuale e maltrattamenti.

Secondo quanto raccontato in aula dalla parte offesa durante l’esame, i problemi sarebbero iniziati a maggio di quell’anno, in seguito ad una gravidanza non desiderata che poi, sarebbe stata costretta ad interrompere.

L’episodio contestato si sarebbe verificato una sera di ottobre, quando l’uomo, dopo che lei sarebbe uscita dalla doccia, l’avrebbe buttata fuori di casa lasciandola nuda sulle scale impedendole di rientrare.

“Mi ha picchiata con la cintura. Forse scherzava. Mi faceva male. Quando avevo deciso di non dormire piú nello stesso letto lui invadeva il mio. Mi obbligava ad avere dei rapporti sessuali. Cercavo di ribellarmi ma lui mi immobilizzava. A volte urlavo.”

Dopo la querela, l’uomo avrebbe cercato di recuperare il loro rapporto anche con regali, come ha riferito una testimone del pubblico ministero che, in quel periodo, ha ospitato la donna a casa sua.

Il 13 gennaio prossimo l’esame dell’imputato e l’escussione dei testimoni della difesa.