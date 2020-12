Cabine armadio: la soluzione per personalizzare gli spazi

Una casa sofisticata che rispecchi lo stile di chi vive al suo interno richiede uno studio approfondito di tutte le aree. Proprio per questo anche la cabina armadio deve essere progettata tenendo conto degli spazi disponibili e dello stile dell'abitazione. Questa soluzione è infatti essenziale per sfruttare al meglio lo spazio, garantire la massima funzionalità e conferire all'ambiente un allure unico ed elegante.

Le tipologie: personalizzazione e design

Le cabine armadio devono necessariamente adattarsi alle necessità di chi le utilizza, al suo stile, alla quantità di capi, accessori e scarpe che si posseggono e al tipo di design che si preferisce. Per questa ragione GF Interior System ha studiato diverse soluzioni che uniscono funzionalità ed estetica. Infatti, oltre all'aspetto pratico, l'impatto visivo risulta altresì essenziale per conferire un aspetto unico e sofisticato all'ambiente.

Prima di procedere alla realizzazione del progetto, insieme ai professionisti dello showroom del Gruppo L2G via Visconti di Modrone, 18 - 20122 - Milano, è opportuno capire quali siano gli elementi necessari. Grazie alla possibilità di progettare armadi, cassettiere, vani e mensole su misura appare essenziale valutare il tipo di abbigliamento che si intende riporre, la quantità di oggetti e la cura di cui essi necessitano. Allo stesso modo calzature, gioielli e accessori dovranno essere disposti in maniera appropriata alla loro dimensione. Proprio per questa ragione è indispensabile, durante la fase di creazione delle cabine armadio, personalizzare gli spazi attraverso elementi di arredo che siano in accordo con le proprie esigenze. In ultimo, la customizzazione del mobilio dovrà tenere in considerazione l'altezza delle scaffalature non solo per massimizzare lo spazio ma altresì per rendere l'accesso ad ogni piano semplice e pratico.

Come organizzare gli spazi

All'interno di una stanza dedicata ai capi di abbigliamento, scarpe e accessori, gli spazi devono essere studiati con l'obbiettivo di sfruttare al meglio piccole e grandi metrature, in larghezza e in altezza. Non solo, l'organizzazione dell'area dovrà tenere in considerazione l'eventuale necessità di riporre gli indumenti per il cambio di stagione. In primo luogo, è necessario misurare la dimensione della camera al fine di realizzare elementi di arredo che possano coprire interamente la superficie di tutte le pareti disponibili. Inoltre ogni armadio o cassettiera dovrà presentare una dimensione tale da potervi riporre gli indumenti che si posseggono in maniera ordinata. Dunque non solo per la struttura ma anche per l'interno, bisognerà tenere in considerazione questo parametro per inserire eventuali supporti, mensole e cassetti. Il medesimo criterio andrà seguito anche per la scarpiera e per l'arredo preposto al contenimento dei gioielli e degli accessori.

Come scegliere l'illuminazione

L'illuminazione è senza dubbio uno degli aspetti su cui prestare maggior attenzione nelle fasi di progettazione di una cabina armadio. Questa, infatti, permette di rendere maggiormente funzionale lo spazio ma soprattutto di poter valorizzare sia la struttura che l'intero ambiente. L'illuminazione infatti conferisce fascino, anche alle cabine armadio più semplici e ridotte. Pertanto, per quelle dalle piccole metrature, è preferibile utilizzare dei faretti a led posizionati sul soffitto affinché la luce possa diffondersi dall'alto in modo omogeneo. Se, al contrario, la cabina armadio è organizzata in uno spazio ampio, oltre all'illuminazione proveniente dal soffitto è consigliabile posizionare luci orientabili in specifici punti. Per rendere una cabina armadio ancor più elegante è possibile aggiungere altresì un sistema di illuminazione all'interno delle ante e dei cassetti. Per farlo è possibile integrare nella struttura, al momento della progettazione, strisce di led sia nelle nicchie aperte che all'interno delle ante. Queste ultime potranno essere a sensore affinché si accendano nel momento in cui le ante vengono aperte.

Presso lo showroom del Gruppo L2G in via Visconti di Modrone, 18 a Milano è possibile progettare insieme allo staff anche i punti luce e gli accessori interni delle cabine. Oltre alla struttura, infatti, questa è una caratteristica essenziale che può conferire fascino ed eleganza all'ambiente e valorizzare i materiali di pregio impiegati per la realizzazione dei complementi d'arredo.

Cosa non deve mancare: tutti gli errori da evitare

Quando si progetta una cabina armadio è opportuno valutare con attenzione la disposizione dei vani interni. Questo risulta essenziale poiché, spesso, in questa fase, non si considera a sufficienza la quantità e la tipologia di abiti che si posseggono. Uno degli errori che si compiono più spesso è quello di non considerare un'anta o una barra dedicata ai cappotti o ai vestiti più lunghi. Questi hanno infatti bisogno di una lunghezza maggiore. Tra gli errori commessi frequentemente vi è poi quello di inserire cassetti in quantità eccessiva o esigua rispetto alla biancheria che vi si deve inserire. Per questa ragione è opportuno ricordare che, in una cabina armadio ben progettata, non devono mai mancare: sbarre per appendere abiti di lunghezza standard, sbarre per appendere abiti lunghi, porta pantaloni, cassetti (da inserire pensando alle categorie e alla quantità di biancheria/abbigliamento che vi si desidera riporre all'interno), cassetti per gioielli e accessori di piccole dimensioni, mensole per borse e accessori, scarpiera.

Per ciò che concerne le cabine armadio di piccole dimensioni e prive di finestre, ciò che non può mai mancare è un'illuminazione studiata affinché ogni angolo venga adeguatamente illuminato. Inoltre, qualunque sia la metratura, uno degli elementi che non può mai mancare è uno specchio, sufficientemente alto per specchiarvisi a figura intera.



Presso lo showroom GF Interiors del Gruppo L2G situato in via Visconti di Modrone 18 a Milano, è possibile progettare in ogni dettaglio la propria cabina armadio. Lo staff è infatti in grado di studiare insieme al cliente una soluzione funzionale ed elegante, pensata per adeguarsi ad ogni spazio. Grazie all'esperienza nel settore, i professionisti che lavorano per l'azienda potranno fornire informazioni e suggerimenti sia per ciò che concerne il design e la progettazione della struttura, sia per quanto riguarda l'organizzazione degli interni e l'illuminazione.