Dalla mansarda alla cantina: qualche idea per recuperare spazio in casa

La casa non è mai troppo grande. Non potrebbe esserci luogo comune più vero: anche se vivi in una villetta o in un’abitazione indipendente, infatti, arriva prima o poi il momento (perché la tua famiglia si è allargata, perché hai cominciato a vivere con dei coinquilini, eccetera) di cercare soluzioni per recuperare spazio in casa.

Le alternative che ti vengono proposte in questo caso sono, per lo più, alternative di interior e decor design: optare per delle pareti chiare e per dei tessili di colori e fibre naturali, infatti, aiuta a far sembrare più grande la casa, soprattutto quando oltre a un problema di spazio hai un problema di scarsa illuminazione e anche gli specchi creano, per esempio, una buona illusione ottica negli ambienti piccoli. Ci sono però soluzioni che, oltre a far sembrare più grande la propria abitazione, aiutano a recuperare davvero dello spazio da usare a seconda delle proprie necessità? La risposta è sì, ma si tratta di soluzioni più facilmente praticabili ab origine e, cioè, se l’edificio è ancora in costruzione o se vengono studiate, da un architetto o da chi per lui, in fase di lavori di rifacimento.

Recuperare spazio in casa o ricavare altri ambienti: che soluzioni?

Un piccolo intervento per cercare di recuperare spazio in casa, efficace e che si può effettuare anche nel caso in cui si stiano semplicemente rinnovando poche stanze, è per esempio la creazione di nicchie nei muri, del bagno o della cucina, da sfruttare per riporre i propri oggetti di uso quotidiano. Proprio in queste due stanze, soprattutto quando in casa vivono stabilmente più persone, lo spazio non basta mai e, a seconda di come sogno tagliati gli ambienti, potrebbe non essere particolarmente comodo collocare mobili, dispense, portasciugamani: una soluzione come questa permette di avere sempre a portata di mano tutto quello di cui si ha bisogno, mentre alleggerisce anche alla vista l’ambiente. Altra idea se si ha bisogno di spazi dove riporre i propri oggetti potrebbe essere sfruttare i sottoscala, trasformandoli in armadi e ripostigli per esempio.