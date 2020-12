Dimagrire velocemente: 10 consigli per perdere peso in fretta!

Per chi non ha molta determinazione, o vuole cercare un aiuto, può farsi dare una mano da un integratore alimentare come Reduslim . Grazie ai suoi componenti naturali, grazie a una dieta salutare e dell’attività fisica all’aria aperta, può accelerare la perdita di peso e quindi facilitare il raggiungimento del proprio peso forma.



Ecco, 10 consigli che possono dare una mano a seguire una retta via per ritornare al proprio peso forma.

1. Movimento: basta poca attività fisica per dimagrire velocemente

Se non siete sportivi o semplicemente non avete tempo da dedicare allo sport tra lavoro, casa e figli non disperate! Vi basteranno giusto 30 minuti tutti i giorni di camminata veloce per smuovere il vostro metabolismo!

Pensate all’acquisto di un contapassi, aiuta a porsi degli obiettivi!

Abitate in un palazzo alto? Addio ascensore! Fare le scale brucia davvero tante calorie e fa bene anche alla circolazione cardiovascolare!

Se poi avete un lavoro che lo permette, fate un bel giro di camminata veloce di 10 minuti ogni due o tre ore!

2. No al digiuno: 5 pasti al giorno per dimagrire in fretta

Il digiuno e saltare i pasti producono l'esatto effetto opposto: rallentano il metabolismo. Perché? Il nostro corpo si protegge e accumula. Sarete solo nervosi, senza energie e affamati! I pasti da fare durante la giornata sono in realtà ben cinque: dal più abbondante al più scarso. Una bella colazione di prima mattina, spuntino leggero a metà mattinata, pranzo bilanciato, merenda sana e cena leggerissima!

3. A tavola con regolarità

Per bilanciare il pasto è molto importante rispettare gli orari, se pranziamo alle 15 addio spuntino delle 16:30, tenere gli orari dei pasti e degli spuntini quanto più regolari possibile è un trucco che vi aiuterà tantissimo a dimagrire con velocità e senza fame!

4. Conoscete le vostre abitudini alimentari? Revisione!

Spesso si ingrassa non tanto per le quantità ma per la qualità: alimentazione scorretta e disordinata fanno ingrassare!

Se non siete consapevoli di cosa mangiate aprite la dispensa e fare una bella revisione:

Via i cibi grassi specie se industriali. No dolci e fritti. Un ciao ai cibi precotti o pronti. Un grande sì a carne magra e pesce. Verdura fresca come se non ci fosse un domani E la frutta? Sì ma come spuntino. Bevete solo acqua, no alcolici e no bibite.

5. Preparate voi ogni pasto

Per almeno un mese, meglio se di più, non uscite a cena e preparatevi il pranzo da portare in ufficio. Tutti i cibi di bar e ristoranti sono più calorici.

6. Dimagrire dormendo

Dormire ristora il corpo e permette al metabolismo e al sistema linfatico di funzionare al meglio. Una bella dormita di almeno 8 ore a notte vi aiuterà a dimagrire in fretta.

7. Il trucco: Lavatevi i denti subito dopo mangiato!

Dopo aver lavato i denti non si mangia più niente. Niente di niente.

Vi aiuterà a evitare di consumare cibi dopo la cena o il pranzo .

8. Avete fame? Bevete un tè o una tisana per dimagrire velocemente

Quando vi viene fame potete bere un tè o una tisana, fino a quattro al giorno. L’importante è non mettere zucchero, miele o sostituti. Ideale la tisana drenante o disintossicante, perfetta quella all'ortica, che sfiamma ed è diuretica!

9. Fate la spesa quando non avete fame stomaco pieno

Fare la spesa affamati ci porta a comprare cose non necessarie e molto caloriche! Andate a fare la spesa dopo mangiato.

10. Quando mangiate, mangiate e basta.

No TV, no computer, no cellulare e no riviste o libri (lo so è difficile).

Il perché è semplice, farlo ci porta a non accorgerci di quanto e cosa stiamo ingerendo. Il nostro cervello ha bisogno di saziarsi anche comprendendo cosa sta assumendo il corpo.