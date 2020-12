Il mondo dei giocattoli del piacere

L'utilizzo dei sex toy non è limitato a quelle coppie che hanno problemi nelle pratiche sessuali, anzi, è un ottimo alleato per chi desidera aumentare il piacere, provare nuove sensazioni, sperimentare nuovi livelli di orgasmo e ravvivare la scintilla sessuale attraverso giochi e complicità.

Per iniziare in questo mondo, abbi il tuo lato più piccante e continua a leggere questa guida che risponderà a tutte le tue domande.

La prima cosa da tenere a mente è che non sono oggetti innaturali o cattivi. È importante aprire le nostre menti e iniziare a vederle come un'opportunità, uno strumento o un ingrediente che aiuta il nostro divertimento.

Vai avanti e provali così puoi sapere se ti piace o no

Anche la comunicazione è un fattore importante. Parla con il tuo partner se sei interessato a provare cose nuove.

Può essere molto scomodo per entrambi e dal nulla tiri fuori un sex toy in azione.

Non aver paura di sbagliare! C'è una vasta gamma di giocattoli sessuali, quindi è molto probabile che nei tuoi primi acquisti commetterai degli errori o ne scoprirai alcuni che non ti piacciono.

Non aver paura, sperimenta, provalo e scopri tu stesso quali sono quelli più adatti ai tuoi gusti. Puoi acquistare tutti questi prodotti su vivesexshop di alta qualità e con una varietà di offerte adatte a tutti i gusti.

Molti uomini hanno paura di competere con un giocattolo dalle forme falliche. La paura macho di rivaleggiare con il pene contro il vibratore devi metterla da parte per poter godere di questa esperienza.

Ti diciamo chiaramente: assolutamente niente al mondo sostituirà il vero pene. Sebbene il vibratore abbia nuove trame, colori e funzioni, nulla sostituirà la temperatura, la passione, la chimica e l'erotismo che il tuo partner in carne e ossa può darti.

Elimina i pregiudizi e rendi felice il tuo partner con tutto l'arsenale possibile.

Inizia con i lubrificanti

È comune sentire che i lubrificanti vengono utilizzati solo quando sono necessari a causa della secchezza o della vagina, o quando si desidera penetrare in un'area che non ha una lubrificazione naturale. Ma non è così, il mondo dei lubrificanti offre infinite opzioni che ti invitiamo a conoscere.

Esaminiamo prima gli ingredienti:

Quelli in silicone che puoi sfruttare quando li usi sott'acqua ma non usarli mai con un giocattolo dello stesso materiale.

Quelle a olio sono più resistenti ma possono lasciare macchie sulla pelle e, a seconda del tipo di olio, possono anche rompere il preservativo in lattice.

Quelli a base acqua sono i migliori leggeri e non lasciano macchie in commercio ci sono gusti e temperature differenti.

Quelli caldi aumentano la loro temperatura con l'attrito e questo può essere ottenuto mediante stimolazione o penetrazione orale manuale.

Consiglio: esistono lubrificanti esclusivi per sensibilizzare il clitoride o il punto G. Applicalo direttamente sulla zona e noterai subito come viene stimolato.

Vibratori:

I vibratori sono una delle prime cose che ci vengono in mente quando pensiamo ai giocattoli sessuali, e questo è l'elemento più forte dell'intera gamma. La maggior parte è orientata principalmente alle donne, quindi saranno un'opzione eccellente per giocare in coppia.

Qui ti lasciamo le informazioni di base che dovresti sapere quando scegli un tipo di vibrazioni. Ricorda che tutti questi giochi sono disponibili in Live Sex Shop

Ci sono vibratori che si caricano con batterie o sono collegati a una porta USB.

I proiettili sono piccoli vibratori che stimolano il clitoride e sono appositamente progettati per uso esterno, tuttavia in commercio esistono anche proiettili che sono per uso intravaginale e funzionano a distanza.

I dildo sono quei giocattoli a forma fallica che funzionano manualmente. Questi sono i più conosciuti.

Ci sono anche giocattoli multi orgasmici che stimolano contemporaneamente la vagina, il punto G e il clitoride.

Può essere molto eccitante per un uomo introdurre un vibratore al suo partner, considerando che molti uomini sono molto visivi durante il sesso.

Divertimento per la loro masturbazione

Così come ci sono giocattoli per il divertimento delle donne, ci sono anche i masturbatori per uomini e sono i più vari. Ecco alcuni piccoli esempi:

Cilindri in silicone per inserire il pene.

Glutei con orifizio anale o vaginale o con schiena.

Uova giapponesi. Sono stimolatori che vengono applicati allungandoli sul pene. Producono molteplici sensazioni.

Mondo LGBT

Oltre a tutti i giocattoli sopra menzionati, hai anche una vasta gamma di divertimenti nel mondo delle lesbiche e del fieno.

Le imbracature sono ampiamente utilizzate nelle relazioni lesbiche e sono molto utili per indossare un dildo o un vibratore e procedere alla penetrazione.

La doppia penetrazione funziona per tutti. È una questione di rilassarsi.

Per i più coraggiosi c'è la doppia penetrazione. Vale la pena chiarire che tutto funziona per tutti. Piuttosto, è una questione di quanto lontano vuoi andare.

Sesso anale:

Entrare in queste possibilità è una vera avventura. Può essere provato da uomini senza pregiudizi così come da donne che vogliono provare nuove esperienze.

Esistono desensibilizzatori anali che riducono il dolore.

Ci sono palline anali che aiuteranno a dilatare quest'area e aumentare il piacere.