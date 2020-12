Problemi idraulici domestici: ecco quali sono i più comuni e come intervenire

Un problema idraulico non porta soltanto disagio ma, se trascurato, può trasformarsi in una vera e propria emergenza: è il caso di ingorghi o rotture parziali di rubinetterie, solo per fare un paio di esempi.

Per questo è indispensabile rivolgersi sempre a un professionista del settore che possa intervenire tempestivamente e dotato di tutte le attrezzature necessarie per ogni tipo di esigenza.

Per trovare l'esperto più vicino alla propria abitazione è anche possibile fare una ricerca sul web, avendo cura di individuare i portali più seri che offrano un servizio puntuale e ben descritto.

In una grande città come Roma, ad esempio, tale ricerca va anche ristretta a seconda delle zone e delle provincie adiacenti: per questa ragione, un punto di riferimento del settore è per esempio Idraulicoromaeprovincia.it , che dispone di professionisti dislocati sull'intero territorio e specializzati per ogni evenienza.

Piccole riparazioni e allacci

Un rubinetto può perdere o rompersi e un sifone allentarsi e non è mai consigliabile cimentarsi in autonomia, perché si rischia di peggiorare la situazione: un idraulico potrà, invece, valutare a colpo d'occhio o con un'ispezione minima il tipo di danno e operare una riparazione d'emergenza o persino suggerire una sostituzione.

Molti professionisti sono in contatto con fornitori che possono procurare pezzi di ricambio in tempi molto brevi e ciò è determinante per avere di nuovo un lavandino o una vasca da bagno operativi.

In altri casi, invece, sanitari o elettrodomestici del bagno o della cucina devono essere allacciati (ad esempio in una nuova abitazione o per sostituirli con altri nuovi). Anche se non a carattere di urgenza, questa tipologia d'intervento può essere pianificata al fine di avere un lavoro ben fatto senza lunghe attese. Un idraulico, inoltre, è anche la figura preposta per collegare tubazioni di gas al piano cottura o per il cambio periodico delle stesse.

Disotturazioni

Ma tra le problematiche più sgradevoli che si possono verificare, figurano senza alcun dubbio gli ingorghi: una tubatura otturata, la presenza di oggetti non consoni gettati nello scarico o una fossa biologica non correttamente svuotata possono essere fonte di problemi più o meno gravi che vanno dai cattivi odori all'allagamento vero e proprio.

Ancora una volta, in questi casi non è affatto consigliabile intervenire personalmente, specie con i prodotti a base di acido che di solito s'impiegano diffusamente: essi, infatti, tendono ad "attaccarsi" ai residui grassi presenti peggiorando l'ingorgo e solo un professionista avrà l'attrezzatura adeguata per risolverlo. Grazie a moderni ritrovati come tubicini flessibili dotati di videocamera, possono individuare a che altezza si trovi l'otturazione e agire di conseguenza in maniera molto più mirata.

Laddove occorra andare più a fondo e non sia sufficiente smontare tubazioni o rimuovere sifoni, bisognerà provvedere con l'autospurgo, un mezzo adibito a disgorgare fognature e pozzi neri grazie alla capiente cisterna e a tubi di gomma lunghi decine di metri.

L'aspirazione può rimuovere qualsiasi tipo di residuo direttamente su strada ma anche dal lavabo o dallo scarico del wc, mentre il canal jet ripulirà a fondo tubi posti in profondità o che presentino curve a gomito pressoché irraggiungibili: si tratta di un getto d'acqua pulita ad alta pressione che viene erogata ovunque si renda necessario.

In generale, la fossa biologica che funge da collegamento tra il sistema fognario e gli scarichi di abitazioni e uffici, dovrebbe sempre avere una manutenzione ordinaria che impedisca il reflusso di acque nere: solo così si possono scongiurare incidenti domestici anche gravi.