Sabato 19 dicembre un workshop online sulla gestione dei servizi comunali associati per gli amministratori locali e cittadini

Disporre di un’amministrazione pubblica efficace ed efficiente costituisce, oramai, una delle pre-condizioni per lo sviluppo del sistema paese ed il rilancio della sua economia; una volta cessata la pandemia ancora in corso, passa anche per la capacità della “macchina pubblica” di non disperdere, con la lentezza, le occasioni di ripresa che verranno offerte. In questo frangente per gli amministratori locali diventa essenziale, ora più che mai, affrontare il tema della dimensione ottimale per l’esercizio di funzioni e servizi, in modo da acquisire consapevolezza che il percorso scelto sia quello più opportuno per creare le condizioni affinché il sistema economico possa assolvere alla sua missione senza eccessivi ostacoli.

Si presenta l’occasione di spingere il legislatore nazionale e regionale ad affrontare pragmaticamente la questione e dalla provincia di Cuneo, dai suoi Sindaci ed amministratori, possono arrivare suggestioni che siano in grado di trovare un assetto solido sulla gestione associata dei servizi comunali. Il Workshop online organizzato dalle Associazioni AISPA e Insieme, che si terrà sabato 19 dicembre alle 09:30, vuole essere un convegno per la rassegna di modelli pratici di organizzazione di servizi comunali associati, quali la gestione dei servizi contabili, dei servizi tecnici, lo sviluppo delle risorse umane e trattamento economico del personale (servizio buste-paga), protezione civile, S.U.A.P., procedimento per l’abbattimento delle barriere architettoniche... Per questo ad animarlo sono state chiamate personalità che sperimentano quotidianamente sul campo. «Ci fa piacere» dichiara Marcello Cavallo, Presidente di Insieme «che importanti riferimenti del territorio come Michele Pianetta, Vice Sindaco di Villanova Mondovì e Vice Presidente di A.N.C.I. Piemonte, Marco Bussone e Roberto Colombero, rispettivamente Presidente Nazionale e Regionale U.N.C.E.M. e Gianluca Forno, Coordinatore Piccoli Comuni di A.N.C.I. Piemonte, abbiano accettato il nostro invito a prendere parte all’iniziativa».

Aggiunge Lucio Riba, Presidente di AISPA: «A loro affidiamo il compito di ricordare i nodi della vicenda e delineare luci ed ombre delle soluzioni prospettate dalla legislazione nazionale e regionale. A loro il compito, in particolare, di promuovere, possibilmente, soluzioni in grado di mettere insieme l’esperienza e le conoscenze dei tanti Sindaci ed amministratori, che si auspica possano aderire al convegno, e portare il loro contributo malgrado le criticità create da una pandemia ancora in corso».

Per coloro che desiderano partecipare all’evento, occorre collegarsi al seguente link per l’adesione: https://zoom.us/webinar/register/WN_xap5XEBcRlWwan3YFna_5w, in evidenza anche sui siti web www.associazioneinsieme.info e www.aispaentilocali.org.