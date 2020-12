L’Associazione “Amici di don Vittorio Bordiga” propone “Scoprire Dostoevskij”

L’Associazione “Amici di don Vittorio Bordiga” è stata costituita a Cuneo nel 2019 con lo scopo di conservare viva memoria della figura e dell’opera del sacerdote diocesano don Vittorio Bordiga (1941-2017), per molti anni docente di Letteratura nelle scuole superiori e nello Studio Teologico Inter diocesano di Fossano.



L’associazione intende aver cura del suo lascito librario, intellettuale e spirituale, raccogliere documentazione sulla sua vita e il suo sacerdozio, realizzare iniziative di educazione e di cultura a favore in particolare dei giovani. Il ciclo di conversazioni “Scoprire Dostoevskij” si propone di introdurre nel bicentenario della nascita dello scrittore alla conoscenza della sua figura, della sua epoca e del primo dei suoi 'grandi romanzi, "Delitto e castigo".



Le conversazioni, rivolte a tutti, giovani e adulti, si svolgeranno online, in orario serale, secondo il calendario indicato nella locandina (in allegato).



Per parteciparvi è necessario iscriversi,all’indirizzo amicidonvittoriobordiga@gmail.com, indicando nell’oggetto “Conversazioni Dostoevskij” e nel testo le generalità essenziali dello scrivente.



La Segreteria avrà cura di segnalare i dati tecnici per i collegamenti ed eventuali variazioni di programma. Gli studenti delle scuole superiori potranno richiedere, al termine del ciclo, l’attestato di partecipazione, utile ai fini del credito scolastico.



L'Associazione si riserva inoltre di promuovere ulteriori iniziative a loro destinate, nelle forme che risulteranno possibili nei prossimi mesi.