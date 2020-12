Nuova scuola privata a Mondovì, il PD chiede chiarimenti all'amministrazione

Il progetto è stato presentato con un incontro online lo scorso 21 novembre e prevede l’apertura di una scuola media, ma i promotori dell’iniziativa non escludono l’avvio anche del corso per una primaria di primo grado (visto il boom di richieste anche per il primo ciclo, è stato organizzato un nuovo incontro online, previsto per venerdì 11 dicembre, ndr).

Ora il Circolo di Mondovì del Partito Democratico chiede un pubblico chiarimento sulla nascita della nuova scuola: “Nulla da eccepire sul diritto di una scuola privata di aprire una sede a Mondovì andando ad attivare nei fatti una concorrenza con le scuole pubbliche esistenti, ampliando il ventaglio dell'offerta di formazione per le famiglie: è a norma di legge” – scrivono dal direttivo del PD Monregalese – “Riteniamo, però, che l’amministrazione debba chiarire alla comunità quale sia la posizione del Comune e quali risorse pubbliche – come, ad esempio, quelle della Scuola Comunale di Musica, di cui si è parlato anche sui giornali – siano sul piatto. La cultura politica cui apparteniamo crede fortemente nella scuola pubblica, in particolare proprio in quella del primo ciclo di istruzione, delicato laboratorio di integrazione e di crescita nella cittadinanza. Ci pare ovvio che un'amministrazione comunale non debba assumere una posizione neutrale tra la scuola pubblica e quella privata, ma debba assistere ed agevolare in primo luogo quella pubblica, come peraltro recita lo spettro delle sue competenze di legge”.