A Saluzzo sono disponibili i Tamponi Rapidi Covid-19 presso la Farmacia San Chiaffredo

Un’iniziativa voluta fortemente dal Dott. Fumero della Farmacia San Chiaffredo di Saluzzo, che ha investito in un modulo mobile, attrezzato, facilmente sanificabile , con un medico che effettua i Tamponi Rapidi Covid-19 su prenotazione.

“Un servizio che ritengo possa essere molto utile alla comunità in un momento in cui è fondamentale fare il possibile per facilitare l’identificazione e il tracciamento del contagio e per tranquillizzare quelle persone, soprattutto anziane, che vorrebbero essere certe del loro stato di salute – dice il Dott. Fumero – e quindi ho pensato alla migliore opzione possibile, che preservi la sicurezza di tutti i clienti. L’ambiente, un piccolo ambulatorio indipendente, viene sanificato di continuo, consente discrezione e serenità, e l’esame è effettuato da un medico. Questo servizio si affianca alla fornitura anche domiciliare di ossigeno terapeutico che anche in questa fase dell’emergenza siamo riusciti ad effettuare con continuità ”.

La creazione del punto mobile consente infatti alla farmacia di proseguire l’attività in tutta sicurezza, veicolando direttamente in area separata coloro che intendono accedere all’esame, senza creare alcun disagio ai clienti normali della Farmacia.

I test si effettuano nei giorni di apertura della farmacia, prenotandosi allo 0175.42225, al costo di € 40.

Farmacia San Chiaffredo - Via della Resistenza, 16/F (Complesso Le Corti) - Saluzzo (CN)

www.farmaciasanchiaffredo.it