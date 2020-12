Rifreddo: ecco la nuova piazza Garibaldi

E’ stata svelata in questi giorni la nuova piazza Garibaldi a Rifreddo. Infatti, completati i lavori di riqualificazione con nuove pavimentazioni e una diversa articolazione del traffico pedonale e ciclistico lo spazio pubblico è ritornato nella disponibilità dei cittadini. “Finalmente - ci racconta il primo cittadino Cesare Cavallo - la nuova piazza Garibaldi è realtà ed è anche piuttosto bella. Un risultato certo ottenuto grazie alla buona qualità del progetto originario ma anche grazie al fatto che molti dei privati che posseggono abitazioni che danno sulla piazza hanno seguito le nostre indicazioni sistemando a loro volta le loro proprietà”. Ritornando alla piazza occorre innanzitutto dire che sulla stessa sono stati uniformati cordoli e pavimentazioni a quelle che si sono realizzate gli anni scorsi nei pressi del municipio e che verranno realizzate a breve in piazza della Vittoria presso l’area mercatale. Più in dettaglio le aiuole sono state realizzate in pietra mentre per aree di sosta e passaggi pedonali si è scelto la pavimentazione in pavé. In un angolo della piazza ha preso forma un’area di sosta per ciclisti e pedoni con tanto di fontana mentre dal lato apposto la stradina che va verso piazza della Vittoria è stata pavimentata in porfido. Un intervento importante che aggiunge un altro tassello alla riqualificazione del centro storico rifreddese e che sicuramente riporterà al centro della vita sociale del paese uno degli angoli più ricchi di storia del paesino della Valle Po.