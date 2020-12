Cuneo: proseguono gli incontri online dell'Unitre

Proseguono le lezioni online di Unitre Cuneo. alle ore 15,30 Francesco Chittolina, ( nato a Trinità nel '44, con maturità classica al Liceo Alfieri di Torino, laureato in filosofia all’Università di Lovanio (Belgio) dove ha lavorato come ricercatore nel dipartimento di sociologia) tratterà l’argomento “21 luglio 2020”: rinasce l’Unione Europea

"Forse un giorno gli europei si ricorderanno del Covid-19 non solo per le molte migliaia di morti in Europa ma anche per la rinascita dell’Unione Europea e per la sua ritrovata solidarietà. Dopo anni di letargo, il 21 luglio 2020 il Consiglio europeo dei Capi di Stato e di governo hanno deciso di accendere un debito comune di 750 miliardi di euro per far fronte alla crisi sanitaria ed economica, aprendo la strada verso l’Unione politica"