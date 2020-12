Volley A2/F: I risultati dei recuperi e la nuova classifica...cambia l'orario di Sigel Marsala-Lpm Bam Mondovì

Tra ieri ed oggi si sono giocati tre incontri valevoli come recuperi del campionato di Serie A2 femminile (gir. Ovest). In tutte e tre le sfide in programma sono stati rispettati i pronostici della vigilia. L'Acqua & Sapone Roma, in poco più di un'ora e dieci minuti di gioco, ha travolto il Club Italia Crai per 3-0 (25-17; 25-21; 25-20). Un successo che ha permesso alla compagine laziale di consolidare il primato in classifica.

Tre punti in cascina anche per il Cus Torino, che ha superato in trasferta il fanalino di coda Exacer Montale per 1-3 (23-25; 29-31; 25-17; 15-25). Infine questo pomeriggio la Sigel Marsala ha avuto la meglio sulla Futura Busto Arsizio con il punteggio di 3-1 (25-23; 19-25; 25-20; 25-21). La squadra siciliana, grazie al successo odierno, è balzata al secondo posto in classifica. E proprio il Marsala sarà il prossimo avversario della Lpm Bam Mondovì, che ricordiamo ha giocato solo 7 gare (tre in meno rispetto a Roma e Marsala).

La sfida contro la squadra dell'ex Ilaria Demichelis si giocherà domenica alle 15:15. La Lpm, infatti, ha chiesto di anticipare il match per avere la possibilità di fare ritorno in aereo già nella giornata di domenica. La Sigel Marsala ha cortesemente acconsentito alla richiesta monregalese. Ecco il quadro dei recuperi e la classifica aggiornata:

Risultati dei recuperi – Gir.- Ovest

A&S Roma Club Italia Crai 3 - 0 Exacer Montale Cus Torino 1 - 3 Sigel Marsala F. Busto Arsizio 3 - 1

La nuova classifica