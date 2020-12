Mascherine griffate ‘Bra. Di tutto, di più’: A.A.A. cercasi main sponsor per accontentare tutti

Eccellenze enogastronomiche? Prodotti beauty? Abbigliamento firmato? Macché: quest’anno il regalo più desiderato dai braidesi (e non) è la mascherina griffata ‘Bra. Di tutto, di più’.

L’idea geniale è maturata nella testa di Enrico Sunda, amministratore dell’omonimo gruppo Facebook, che ha deciso di aggiungere un tocco di originalità ad un accessorio che ci rimarrà incollato addosso ancora per molto, molto tempo.

Fatto sta che proprio in tempo di Covid-19, la mascherina made in Bra si trasforma in un dispositivo perfetto per il distanziamento sociale e articolo cult da mostrare con orgoglio nelle vie della città, al supermercato e nei negozi.

Come già annunciato qualche tempo fa, esiste anche un contest: basta postare sul gruppo ‘Bra. Di tutto, di più’ una propria foto, indossando questa mascherina all’ultimo grido per vincere bellissimi premi a seconda dei like incassati.

Ma come funziona la cosa? Spiega Enrico Sunda: “Le mascherine sono gratuite e per tutti. Chiunque ne può fare richiesta sul gruppo ‘Bra. Di tutto, di più’, come ne sono già state fatte a centinaia e centinaia”.

Se ve lo siete chiesti, per ricevere le mascherine basta seguire le indicazioni che troverete via via sul gruppo Facebook interessato dall’iniziativa, perché questa fase è, attualmente, un work in progress: “Indicativamente - continua Sunda -, ci saranno 3 o 4 punti di distribuzione presso alcune attività aperte al pubblico che hanno fatto da sponsor e che ringrazio. Per il resto, le distribuirò io, organizzando degli incontri in determinate fasce orarie presso qualche locale del centro città. Potrete trovarmi lì per passare a ritirarle dopo aver fatto la richiesta sul gruppo sotto a un post pertinente all’argomento”.

Sale, dunque, l’attesa per poter avere un gadget diventato così gettonato, grazie al passaparola ed alla capillare campagna d’informazione. Sono piovute richieste come se non ci fosse un domani!

Ma Enrico Sunda non ha intenzione di fermarsi qui. L’obiettivo è trovare un main sponsor per continuare la produzione e soddisfare le richieste di tutti. Parola d’ordine: stay tuned. “A seconda se si troverà un grande sponsor oppure no - conclude l’amministratore del gruppo -, l’idea di base circa la distribuzione che ho esposto, potrebbe subire delle modifiche, perché cambierebbe la quantità delle mascherine da consegnare”. E allora venghino siori, venghino! ()