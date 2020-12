Racconigi e il Natale ai tempi del Covid-19: il nuovo cortometraggio di Ettore Paschetta

Nuovo cortometraggio natalizio racconigese, che in linea con le tante campagne di sensibilizzazione destinate a incentivare gli acquisti dai piccoli negozi cittadini, racconta attraverso le immagini di Racconigi illuminata la storia di una ragazza che intraprende un piccolo viaggio per il paese decisa a preparare una sorpresa straordinaria, fornendosi proprio delle tante attività che popolano la città.

L’autore è di nuovo Ettore Paschetta, già ideatore del celebre cortometraggio pubblicato ai tempi del primo lockdown nazionale (link qui), che con decine di migliaia di visualizzazioni, in pochi giorni aveva raggiunto svariati Paesi d’Europa.

“L’appuntamento con il video di Natale per Racconigi è ormai un attesissimo must, che anche quest’anno, nonostante le stranezze, ho voluto produrre fino in fondo - commenta Paschetta -. Il coinvolgimento dei commercianti era altrettanto d’obbligo, e la metafora della (ri)nascita ha permesso di raccontare una storia che sta facendo emozionare.”

Il progetto ha richiesto alcuni giorni di riprese ed ha visto il coinvolgimento della scrittrice racconigese Sara Racca, questa volta in qualità di attrice, e il suo compagno. “Realmente congiunti”, specifica Paschetta.

Per vedere il cortometraggio link qui.