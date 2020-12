Offese sessiste contro Chiara Gribaudo: arriva la solidarietà anche dell'ANPI

Chiara è una donna sensibile, empatica ma soprattutto ha sempre difeso i diritti delle Donne, ha combattuto in prima linea le battaglia per i diritti civili delle persone più deboli , fragili, e delle persone sole. Noi donne e uomini dell'Anpi ci saremo sempre, perché gli agguati volgari, beceri, indecenti e scurrili non possono far parte del nostro vocabolario, tanto più scritti da uomini che si nascondono dietro una tastiera.