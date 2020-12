Fossano, continuano a diminuire i postivi da Covid-19: attualmente sono 236 i contagiati

Nell’ultimo consiglio comunale, tenutosi il 30 novembre, il sindaco di Fossano Dario Tallone comunicava la presenza di 338 postivi, un dato che era già piuttosto positivo rispetto ai 100 in più della settimana precedente alla comunicazione.



Ora la città degli Acaja, sulla scia dell’andamento nazionale, continua il suo trend positivo contando 236 positivi da SARS-CoV-2.



Una buona notizia per la città, anche in vista della possibilità che il Piemonte possa diventare a “zona gialla”.