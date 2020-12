Cirio: "Siamo lavorando ad un 'pacchetto ristori' per la montagna sul quale incalziamo il Governo"

La questione della stagione invernale continua a tenere banco in politica, sia a livello nazionale che locale. Sul tema è intervenuto nuovamente il governatore Alberto Cirio : " Noi stiamo lavorando a un 'pacchetto montagna' di ristori per i quali incalziamo però anche il Governo ".

Così si è espresso, intervistato da Rai News, il presidente della Regione Piemonte a proposito delle limitazioni previste dal Dpcm per le località sciistiche. "Avevamo chiesto che ci fosse uguaglianza di trattamento fra i diversi Paese e su questo l'Europa ha tenuto una linea comune. Dobbiamo però fare in modo - ribadisce Cirio - che quello che è il primo prodotto turistico di una regione come la nostra, se viene fermato per ragioni di salute abbia le compensazioni economiche necessarie a supplire quello che rappresenta il 50% del fatturato del mondo della neve, cioè le vacanze di Natale".