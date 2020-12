La biblioteca di Racconigi riattiva il prestito di libri: consigliata la prenotazione dei testi

Il comune di Racconigi comunica che, a partire dal giorno lunedì 14 dicembre e fino al giorno martedì 22 dicembre 2020 la biblioteca civica riattiverà per l’utenza il servizio di prestito librario con il seguente orario: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 14 alle ore 17,30; giovedì anche dalle ore 9 alle ore 11,30.



Non sarà consentito l’ingresso nei locali interni della struttura.



E’ vivamente consigliato prenotare i libri che si desiderano prendere in prestito.



Tale prenotazione potrà avvenire nei seguenti modi:





Tramite mail all’indirizzo cultura@comune.racconigi.cn.it Tramite messaggio sul Messenger della pagina ufficiale del social media Facebook della biblioteca civica “Le Clarisse Racconigi” (se ancora non l’avete fatto, mettete “Mi piace” per restare sempre in collegamento con noi) Tramite telefono al numero 0172/85336



Situazione epidemiologica permettendo, il servizio di prestito riprenderà dopo la pausa per le vacanze natalizie, cioè giovedì 7 gennaio 2021, con medesime modalità ed orario.