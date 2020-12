L'associazione Mario Riu ricorda l'ex-sindaco di Caramagna a cinque anni dalla scomparsa

Il 10 dicembre 2015 ci lasciava Mario Antonio Riu. A cinque anni dalla scomparsa l'Associazione Mario Riu, nata in memoria del Sindaco di Caramagna e Vice-Presidente della Provincia di Cuneo per ricordarne la figura e portare avanti gli ideali di solidarietà che hanno animato il suo impegno politico, lo ricorda, insieme alla famiglia, con profondo affetto.

Mario ha lasciato un vuoto incolmabile ma il suo esempio di uomo delle istituzioni, generoso e attento, resta vivo in ognuna delle persone che lo hanno conosciuto. In questi anni l’Associazione Mario Riu si è prodigata per onorarne la memoria, organizzando un Premio a beneficio di persone, enti o associazioni che si siano distinti per il loro contributo alla solidarietà sociale, all’accoglienza dei migranti, al dialogo e alla solidarietà tra i popoli nel solco del pensiero e della sua azione politica.

“Attraverso il Premio - dichiara Andrea Alfieri, Presidente dell'Associazione – ci siamo impegnati per far vivere il ricordo e l’insegnamento di Mario, facendo conoscere esempi virtuosi di solidarietà e provando a mettere in luce il lavoro silenzioso di tante persone a servizio di altre persone, senza distinzione di origine, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.

Nelle prime tre edizioni, sono state premiate oltre dieci realtà, singole persone, collettivi, amministratori, studenti e, non da ultimo, anche migranti, che nel territorio provinciale si sono distinte per azioni di solidarietà, accoglienza ed inclusione. L’Associazione in questi anni ha erogato premi per oltre seimila euro frutto delle sottoscrizioni dei numerosi soci dell'Associazione e, pur essendo stata costretta a rinviare il Premio nel 2020 a causa della crisi pandemica, da appuntamento al 2021 per ricordare ancora l’amico Mario Riu.