Luoghi del Cuore, Gribaudo: si può votare fino al 15 dicembre la Cuneo-Nizza sul sito del FAI

“Mancano solo pochi giorni allo scadere delle votazioni per i Luoghi del Cuore promossi dal FAI, e la nostra Ferrovia delle Meraviglie è stata scalzata dal primo posto da un altro luogo. Da qui al 15 dicembre possiamo ancora recuperare e riconquistare un riconoscimento che per la Cuneo-Nizza sarebbe importantissimo. Si può votare con pochi click, vi invito ad andare il prima possibile sul sito del FAI per sostenere, tutelare e far conoscere a tutti i binari che attraversano le nostre montagne.” Lo dichiara in una nota la deputata del PD, Chiara Gribaudo. “Ringrazio chi ha creduto in questa sfida fin dall’inizio raccogliendo le firme sul territorio, chi ha sempre creduto che la ferrovia non fosse un ramo secco da tagliare ma una risorsa da valorizzare. Abbiamo un’occasione da non sprecare, perché la vittoria della Cuneo-Nizza fra i Luoghi del Cuore del FAI contribuirebbe a richiamare investimenti sulle sue potenzialità turistiche e non solo. È un treno che lega terre sorelle, culture e opportunità. Siamo a poco più di 42mila voti, con un impegno vero da parte di tutti, la provincia Granda può vincere questa piccola grande sfida.”



https://www.fondoambiente.it/luoghi/cuneo-ventimiglia-nizza-la-ferrovia-delle-meraviglie?ldc&_ga=2.54266221.430113340.1607604684-1207977568.1605613089