Mondovivo supera le 1.800 firme e annuncia l'incontro con il sindaco di Mondovì

A Mondovì continua a essere accesissimo il dibattito sul polo logistico intermodale di appoggio per il porto di Vado Ligure nell'area ex-Cobra (il tema è emerso anche nel corso dell'ultimo consiglio comunale, ndr).

Intanto, dopo aver superato le 1.800 firme il comitato "Mondovivo" annuncia l'incontro con il sindaco di Mondovì, Paolo Adriano.

"Oggi vi diamo una bella notizia: giovedì 17 dicembre alle 11,30 incontreremo il sindaco di Mondovì per consegnare le firme che abbiamo raccolto in questi mesi." - scrivono da Mondovivo - "È il primo traguardo di un percorso che è per noi un esercizio di democrazia e di confronto civile con le istituzioni e con i cittadini del nostro territorio. L'obiettivo è sempre quello: difendere il nostro ambiente, difendere il nostro futuro e quello dei nostri figli".

Il comitato, formato da residenti di Pogliola e Breolungi, è nato lo scorso luglio e ha organizzato una petizione per chiedere al la riqualificazione dell’area in un modo differente, che possa rispettare l’ambiente e perché no, incentivare anche le aziende del territorio, creando posti di lavoro.