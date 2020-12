San Rocco Castagnaretta piange la scomparsa della fioraia Teresa Lingua

San Rocco Castagnaretta piange la perdita – avvenuta oggi, giovedì 10 novembre – di Teresa Lingua, 89 anni, una vita vissuta in modo gentile e solare, punto di riferimento nel mondo dei fiori.



Originaria di San Rocco Castagnaretta, sposò nel 1962 il marito Oliviero Grossi Bianchi, con cui si trasferì a Sanremo, impegnandosi in un’azienda del settore florovivaistico. Qui apprese le migliori tecniche per addobbare con passione e competenza ricorrenze e festività, qualità che trasferì nel 1969 nel negozio di fiori che aprì col marito (scomparso nel 2012) a San Rocco, in piazzale Repubblica, sempre rifornito di fiori freschi e profumati direttamente dalla Riviera e dalle migliori aziende presenti sul mercato.



Con l’aiuto del fratello Claudio, nel 1991 subentrò nell’attività la figlia Giovanna, che si specializzò ulteriormente negli addobbi floreali creativi e artistici, divenendo sempre più un punto di riferimento per i cuneesi.



Teresa lascia i figli Claudio e Giovanna, il fratello Francesco con Rina, nipoti, pronipoti, l’adorata Emma e i cugini.



Proveniente dall’abitazione, il funerale sarà celebrato nella chiesa parrocchiale di San Rocco sabato 12 dicembre alle ore 10 (rosario nella chiesa di San Rocco venerdì 11 alle ore 19, settima domenica 20 dicembre alle 10,30, trigesima domenica 10 gennaio alle 10.30).