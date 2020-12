“Together – We don't play basketball, we live it”: nuova iniziativa targata Granda College

Nuova iniziativa per la società Granda College, che, dovendo continuare a far fronte alle limitazioni causate dalla pandemia in corso, in collaborazione con Basketball Stars Camp per il settore maschile e con Oro Rosa Bergamo nella persona di Monica Stazzonelli per il settore femminile, lancia il progetto: “Together – We don't play basketball, we live it”.

Lo scopo di questa nuova iniziativa organizzata dalla società cuneese, nata da un'idea di Luca Di Meo e Richard Lelli, è quello di creare una vera e propria rete di squadre che, seguendo un calendario già preorganizzato di cinque settimane, svolgeranno allenamenti congiunti sulle piattaforme digitali Zoom o Teams.

Granda College coordinerà le attività, tramite Richard Lelli per il progetto maschile ed Antonio Baldoni quello femminile.

Numerosi sono gli obiettivi di questo nuovo progetto, ma tutti legati da un denominatore comune: condivisione, collaborazione e socialità; l'idea è quella di organizzare l'allenamento attraverso scambi di idee condivisione di opinioni da parte di staff tecnici coinvolti, mentre per i ragazzi un'occasione di lavorare con allenatori nuovi e, perché no, stringere nuove amicizie.

Non solo la parte tecnica verrà gestita dagli allenatori e dai preparatori fisici, ma verranno proposti anche quiz, test e tante altre idee per far crescere ogni giorno di più la passione e la conoscenza della pallacanestro in un periodo così delicato e complesso per i giovani di tutte le città.

Questo progetto è aperto a tutte le categorie delle società partecipanti, dall'Under 13 fino all'Under 18, con l'obiettivo di allargare la proposta anche per l'età Esordienti.

Nella programmazione dell'ora di lavoro, cosa molto importante, sono previsti alcuni minuti finali, dove lo spazio sarà lasciato totalmente in mano ai giocatori, i quali faranno domande ai membri dell'altra squadra, condivideranno emozioni e stati d'animo, con l'intento di rendere questi incontri molto funzionali alla loro crescita non solo tecnica, ma soprattutto umana.

Moltissime le società di altissimo livello che, legate al pensiero Granda College, hanno aderito al progetto e che la società cuneese, nelle persone del responsabile tecnico Luca Di Meo e del presidente Daniele Grosso, vogliono ringraziare calorosamente; per il settore maschile le società che hanno deciso di partecipare al progetto sono: Virtus Pallacanestro Bologna, Happy Casa Brindisi, Basket Trieste, Vanoli Young Basket Cremona, Biella Next, Leoni Amaranto Livorno, Urania Milano, Benedetto 1964 Cento, Pistoia Basket, Cestistica San Severo, Orange 1 Basket Bassano. Per il femminile, invece: Oro Rosa Bergamo, Basket Costa, LaPolismile Torino, Vis Rosa Ferrara, Nuova Pallacanestro Treviso, BBA Broni Basketball Academy, Talea Asd Roma, Geas Basket

In chiusura tutto il mondo Granda College, vuole ulteriormente ringraziare il proprio Coach Richard Lelli, la sua società Basketball Stars Camp, Monica Stazzonelli ed Ororosa Bergamo e tutte le squadre che hanno aderito a questa idea nata per aiutare ogni giorno di più tutti i ragazzi e le ragazze coinvolte.