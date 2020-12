In due anni oltre 26mila euro sottratti a un’anziana di Castino: Carabinieri di Alba arrestano un 61enne

Oltre 26mila euro: questa la cifra che un uomo della provincia di Torino, carpendone la fiducia, avrebbe sottratto in oltre due anni ad un’anziana donna di Castino, nelle Langhe, chiedendole continue dazioni con le scuse più disparate: piccoli prestiti, spese sanitarie, somme per la risoluzione di problemi quotidiani, etc.



Per mesi, decine di richieste sono state rivolte all’anziana vittima circuita dall’uomo, abile persuasore.

Sessantunenne, residente nei pressi di Volpiano, l’uomo è stato identificato dai Carabinieri del Nucleo Operativo di Alba e della Stazione di Cortemilia, dopo che un parente della donna aveva chiesto il loro aiuto a seguito dei sempre più frequenti prelievi di denaro effettuati dalla pensionata dal proprio conto corrente, su cui era rimasto poco denaro.



Al termine delle indagini svolte dai Carabinieri di Alba, la Procura della Repubblica di Asti ha richiesto e ottenuto dal locale Tribunale un’ordinanza di custodia cautelare a carico dell’uomo per i reati di truffa e circonvenzione di persona incapace.



L’uomo, tratto in arresto pochi giorni fa in provincia di Torino, si trova ora agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nel corso della perquisizione eseguita dai Carabinieri presso la sua abitazione, sono state rinvenute alcune carte di credito, sottoposte a sequestro.