Vendevano prodotti senza le informazioni previste dal Codice di Consumo: nei guai esercenti di Ceva e Savigliano

Anche in questo periodo di perdurante emergenza sanitaria, costante è l’azione delle Fiamme Gialle della “Granda” nel contrasto a tutti gli illeciti economico-finanziari. Questa volta, al fine di tutelare i diritti dei consumatori, i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Cuneo e della Tenenza di Fossano hanno intensificato i servizi di controllo economico del territorio, con specifiche attività rivolte al contrasto della commercializzazione di prodotti privi dei dati tecnici e delle istruzioni per l’utilizzo.

Tali informazioni devono essere scritte in lingua italiana in modo da consentire all’utilizzatore finale l’identificazione del produttore, dell’eventuale importatore, del Paese d’origine se extra UE. Inoltre devono riportare la descrizione delle proprietà funzionali nonché la natura e/o le caratteristiche del prodotto, le precauzioni da porre in essere durante l’utilizzo e la destinazione d'uso, al fine di consentirne la fruizione in sicurezza ed evitare eventuali pericoli derivanti da un uso improprio.