Arredi Situér Milano: stile minimal, 100% italiano ed eco-friendly

Una piegatura a “C” che trasforma l’angolo in una sinuosa e inattesa curvatura. È la cifra stilistica di Situér Milano, l’atelier di design che propone arredi minimal realizzati partendo dalla materia prima industriale. Ad animare la produzione è l’acciaio, lavorato con la maestria che solo gli artigiani specializzati possiedono. Un know-how ereditato da Castellani Srl, attiva da oltre 60 anni nella produzione di arredi aziendali.

Quello di Situér Milano è un arredamento ecosostenibile , realizzato a mano e Made in Italy al 100%. La particolare lavorazione dell’acciaio con la piegatura a “C” ha infatti consentito lo sviluppo di arredi completamente eco-friendly e riciclabili. Il processo realizzativo non prevede saldature.

A distinguere la produzione è anche il design unico, che unisce linee minimali e funzionalità. La proposta comprende scaffalature, librerie, scrivanie, stender ed espositori di design. Ma in catalogo trovano spazio anche lampade e complementi d’arredo come portabottiglie, paravento, sedute e contenitori. Forme essenziali dallo stile minimale ed equilibrato.

Arredi minimal di design con servizio di personalizzazione

Tre le collezioni sviluppate: CONFINE, Pop Corn[Er] e BOUTIQUE. Presentata al Fuorisalone 2019, CONFINE è la capsule realizzata in collaborazione con la designer Federica Paoli. La linea nasce per sovvertire il concetto di angolo, normalmente identificato come confine dell’oggetto.

Federica firma anche BOUTIQUE. Arredi dal design minimal e colorazioni accattivanti, perfetti per l’allestimento di negozi di moda e showroom. Tra i più apprezzati c’è lo stender PLIÉ, che con la sua forma sinuosa mette in risalto abiti e accessori.

Pop Corn[Er] è espressione della partnership tra Situér Milano e il Tape Artist NO CURVES. Una fusione tra arredi e opere che porta alla nascita di tavoli, sgabelli e complementi d’arredo unici nel loro genere. Ne fa parte, ad esempio, il tavolo STARMAN con piano in vetro serigrafato. Su cui è stata duplicata l’opera “The Man Who Fell to Earth”, esposta al Museo D’Arte Contemporanea di Bologna in occasione della mostra “David Bowie Is”.

Come acquistare gli arredi Situér Milano? È semplice, grazie a www.situermilano.it. Sono disponibili anche soluzioni di noleggio: per inoltrare la richiesta è sufficiente compilare il form presente sul portale. L’azienda offre inoltre un servizio di personalizzazione, intervenendo sia su progettazione e design, che su materiali, finiture e lavorazione.

Gli arredi sono spediti con corriere dedicato al trasporto di grandi colli e in caso di noleggio è disponibile il servizio di allestimento e disallestimento.