Come un'attività di ristorazione crea un brand affidabile durante questo COVID-19?

Le aziende di oggi hanno successo perché offrono ai consumatori valori aggiunti che vengono comunicati attraverso vari mezzi di comunicazione. Questi valori aggiunti possono essere razionali, funzionali e/o emozionali. Esistono 3 fattori principali che fanno acquisire il potere di un marchio aziendale o come lo chiamano in Inglese un “brand”: prodotti o servizi, nome e concetto. Ad esempio quello che in America chiamano “esperienza d’ intrattenimento”, come sedersi su un comodo divano al bar, ascoltando la musica o leggendo per piacere ( zona gialla permettendo).

Oppure “esperienza educativa” per informare veramente una persona ed aumentare le sue conoscenze e/o abilità. In questo caso, gli eventi educativi devono coinvolgere attivamente la mente e/o il corpo del tuo cliente. Vi è inoltre la cosidetta “esperienza estetica” nella quale la location fa la differenza, ad esempio pranzare davanti un monumento importante potrebbe essere un’esperienza suggestiva per i clienti del tuo ristorante.



“Branding” significa emozione, comunicare il valore della tua attività, per questo motivo le aziende devono attrarre tante persone appassionate al tuo prodotto o servizio. Ad esempio, Allfoodproject, una giovane azienda Italiana che lavora nel settore della ristorazione, ha utilizzato il Sigep di Rimini e molti eventi culinari per migliorare la posizione dell'azienda all’interno del mercato. Le persone si sentono legate all'azienda Italiana dopo aver fornito cucine professionali ( https://www.allfoodproject.com/it/attrezzatura-per-ristorazione/piani-cottura-e-cucine-professionali.html) a centinaia di persone disabili a prezzo di listino perché la missione del brand è quella di “rendere universalmente accessibile il mondo della cucina professionale.”

Il design del prodotto e i valori fondamentali dell’azienda devono essere sempre incentrati sul cliente, inclusi il prezzo, la qualità, l'affidabilità e il supporto. Un'azienda deve pensare quali benefici la mia attività trasferisce ai clienti? Cosa può migliorare le esigenze dei miei consumatori? Il marchio è in parte la reputazione dell'azienda ed i proprietari di un’attività dovrebbero sempre mantenere le promesse fatte al cliente.